Capturan a prestamista colombiano por intento de soborno

El prestamista colombiano fue capturado en San Marcos, luego que agentes lo señalaran de haber intentado sobornarlos para dejarlo libre.
OTRAS NOTICIAS: Estaba secuestrado y pedían rescate, pero la PNC lo halló caminando en una calle
Un ciudadano colombiano fue detenido en la zona 3 de San Marcos, luego de ser sorprendido exigiendo, bajo amenazas, el pago de cuotas de préstamos conocidos como "gota a gota".
Según el reporte oficial, al verse descubierto intentó evitar su captura ofreciendo dinero a los agentes que intervenían en el procedimiento.
Se trata de Nicolás "N", de 24 años, señalado por el delito de usura, quien durante la intervención habría ofrecido Q1,300 a los uniformados a cambio de que no lo consignaran.
Tras el intento de soborno, el extranjero fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes, informó la Policía Nacional Civil.