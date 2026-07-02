Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Capturan a prestamista colombiano por intento de soborno

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
02 de julio de 2026, 10:22
El hombre fue puesto a disposición de la justicia, luego que intentara sobornar a agentes de la PNC. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre fue puesto a disposición de la justicia, luego que intentara sobornar a agentes de la PNC. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El prestamista colombiano fue capturado en San Marcos, luego que agentes lo señalaran de haber intentado sobornarlos para dejarlo libre.

OTRAS NOTICIAS: Estaba secuestrado y pedían rescate, pero la PNC lo halló caminando en una calle

Un ciudadano colombiano fue detenido en la zona 3 de San Marcos, luego de ser sorprendido exigiendo, bajo amenazas, el pago de cuotas de préstamos conocidos como "gota a gota".

Según el reporte oficial, al verse descubierto intentó evitar su captura ofreciendo dinero a los agentes que intervenían en el procedimiento.

Se trata de Nicolás "N", de 24 años, señalado por el delito de usura, quien durante la intervención habría ofrecido Q1,300 a los uniformados a cambio de que no lo consignaran.

Tras el intento de soborno, el extranjero fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes, informó la Policía Nacional Civil.

Nicolás “N”, originario de Colombia, fue capturado en San Marcos por tratar de sobornar a agentes de la PNC. (Foto: PNC)
Nicolás “N”, originario de Colombia, fue capturado en San Marcos por tratar de sobornar a agentes de la PNC. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar