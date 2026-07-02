Estaba secuestrado y pedían rescate, pero la PNC lo halló caminando en una calle

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Pedían un rescate de Q30 mil para liberarlo, pero la PNC lo encontró caminando en una calle, sano y salvo.

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La Policía Nacional Civil dio seguimiento a una denuncia por la presunta desaparición de un hombre, durante la mañana del pasado 1 de julio, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.

Según el reporte policial, la familia debía pagar Q30 mil, para la liberación de Víctor "N", de 51 años.

Ante este hecho, se coordinó con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron los operativos correspondientes para dar con el paradero de la supuesta víctima.

El hombre deberá responder a la justicia. (Foto: PNC)

Lo encontraron caminando

Tras varias horas de búsqueda, el hombre fue localizado por la tarde en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, cuando caminaba libremente y sin presentar ninguna condición que pusiera en riesgo su integridad física.

Al identificarlo y realizar las revisiones competentes, se le incautaron dos celulares y una boleta relacionada con el cobro de Q30 mil, por lo que fue capturado y señalado de simular su secuestro.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.

Piloto de mototaxi arrestado

En mayo de este 2026, ocurrió otro caso similar, pero en Huehuetenango. En aquella ocasión, la PNC arrestó a Rafael "N", de 44 años; un piloto de mototaxi. Rafael salió de su casa durante la madrugada e indicó que debía realizar un viaje.

Horas después, la familia presentó una denuncia de desaparición porque no lograban comunicación con él. Durante la búsqueda, su hijo recibió una llamada en la que una persona exigía Q80 mil para liberarlo.

Ante la amenaza, alertaron a la PNC, quienes coordinaron un operativo para la captura de los responsables. El plan se puso en marcha cuando los familiares y el secuestrador acordaron reunirse en un punto medio para el intercambio del dinero y entregar al supuesto secuestrado, esto mientras que los agentes realizarían la detención.

(Foto: PNC)

Cuando la víctima fue rescatada, las autoridades determinaron que tenía un cómplice y que juntos planearon el secuestro. El negociador fue identificado como Neftalí "N", de 18 años. El mototaxi utilizado por Rafael fue localizado abandonado en un sector de la aldea Camojallito, en La Democracia, Huehuetenango.