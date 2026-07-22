Liberan los puntos tras bloqueos durante esta tarde de miércoles

Los manifestantes habían utilizado buses extraurbanos y automóviles para obstaculizar los pasos vehiculares, pero las autoridades liberaron las rutas.
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Grupos de manifestantes bloquearon algunas de las rutas principales del país en manera de protesta por el alza de los precios de los combustibles este miércoles.
Cuatro puntos distintos se encontraban obstaculizados, pero las fuerzas de seguridad lograron liberar las rutas para que el tránsito fluyera nuevamente.
Sin embargo, el tránsito en San Miguel Petapa y Villa Canales es lento debido a la acumulación de vehículos en el sector.