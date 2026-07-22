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Liberan los puntos tras bloqueos durante esta tarde de miércoles

  • Por Geber Osorio
22 de julio de 2026, 12:58
Manifestantes habían bloqueado distintas rutas principales del país. (Foto:&nbsp;Jorge Senté/Colaborador)

Manifestantes habían bloqueado distintas rutas principales del país. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Los manifestantes habían utilizado buses extraurbanos y automóviles para obstaculizar los pasos vehiculares, pero las autoridades liberaron las rutas.

OTRAS NOTICIAS: Agentes antimotines llegan a San Miguel Petapa y liberan el paso (video)

Grupos de manifestantes bloquearon algunas de las rutas principales del país en manera de protesta por el alza de los precios de los combustibles este miércoles.

Cuatro puntos distintos se encontraban obstaculizados, pero las fuerzas de seguridad lograron liberar las rutas para que el tránsito fluyera nuevamente.

Sin embargo, el tránsito en San Miguel Petapa y Villa Canales es lento debido a la acumulación de vehículos en el sector.

Cuatro puntos se encontraban bloqueados la tarde de este miércoles, pero ya fueron liberados. (Imagen: Provial)
Cuatro puntos se encontraban bloqueados la tarde de este miércoles, pero ya fueron liberados. (Imagen: Provial)

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