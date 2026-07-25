Richard Carapaz reina en los Alpes y Tadej Pogacar en el Tour de Francia

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El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ganó el sábado la etapa reina del Tour de Francia en el Alpe d'Huez, donde el esloveno Tadej Pogacar dejó sentenciado, salvo un incidente, su quinto Tour.

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Presente en la escapada desde el inicio de la etapa, la "Locomotora del Carchi", del EF Education, superó por 26 segundos al belga Remco Evenepoel y por 31 segundos al estadounidense Sepp Kuss, quien lideraba hasta una doble caída en los últimos kilómetros.

Tadej Pogacar, salvo un accidente, ha dejado asegurada su victoria final en la víspera de la última etapa en París, tras cruzar la línea de meta poco más de un minuto más tarde que Carapaz, en compañía de su compañero mexicano Isaac del Toro, a quien ayudó durante toda la jornada a mantener su tercera posición en la general.

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El esloveno se convirtió en un lujoso gregario, animando todo el tiempo al mexicano durante esta colosal etapa. Incluso dejando marchar a Remco Evenepoel en el tramo final, sabiendo que el belga, segundo de la general, no representaba una amenaza al encontrarse a más de siete minutos ante de comenzar la carrera.

Décimo de la etapa, el prometedor francés Paul Seixas se derrumbó tras una aceleración de Del Toro en medio del silencio del puerto de Sarenne. Pero el francés, el corredor más joven en participar en el Tour de Francia desde 1937, logró salvar su cuarta plaza en la general.

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Carapaz, ya vencedor el jueves en la cima de Orcières-Merlette, se adjudicó su tercera etapa en el Tour de Francia, la segunda este año. También tiene matemáticamente asegurado el triunfo en la clasificación de la montaña si cruza la línea de meta final el domingo en los Campos Elíseos.

*Con información de AFP