El Carlos Salazar Hijo vibró en el Suchitepéquez vs. Comunicaciones

El estadio Carlos Salazar Hijo vibró como en sus mejores tiempos, envuelto en un mar azul y blanco que ansiaba este momento desde hace ocho años.
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La afición de Suchitepéquez volvió a sonreír en la Liga Mayor, y qué mejor escenario que recibir a Comunicaciones en su primer partido como local tras el ascenso.
El ambiente fue una auténtica fiesta. Desde temprano, los alrededores del coloso mazateco se inundaron de bombos, trompetas y cánticos. Familias completas lucieron con orgullo la camisola de su club, reafirmando un amor incondicional que supo resistir la dureza de la Primera División.
Más allá del imponente rival capitalino, el verdadero protagonista de la jornada fue esa afición leal que sufrió tantos intentos fallidos por volver a la élite del balompié guatemalteco y que hoy vio su sueño hecho realidad.