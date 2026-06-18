Cambios en el MP: Carlos Zamora asume como jefe de Información y Prensa

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El MP dio a conocer más cambios en sus jefaturas, en este caso, la del Departamento de Información y Prensa.

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El Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna nombró como jefe del Departamento de Información y Prensa a Carlos Zamora.

En el proceso de reestructuración del MP, este jueves 18 de junio se dio a conocer el nombramiento. Según el perfil presentado por el ente investigador, Zamora es Licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales con una maestría en Imagen Pública y Planificación Estratégica de Medios de Comunicación.

Además, cuenta con formación complementaria en Reputación Digital y Storytelling, Gestión de Proyectos de Desarrollo, Gestión Pública y Gestión de Gobiernos Subnacionales para Resultados y Datos para la Efectividad de las Políticas Públicas.

En el ámbito de la comunicación, su experiencia profesional se ha enfocado en comunicación institucional, la coordinación de proyectos de comunicación y planificación estratégica de contenidos, así como en la gestión reputacional, el posicionamiento digital, la producción de contenido editorial y la administración de redes sociales.

En sustitución

Zamora fue nombrado jefe del Departamento de Información Prensa del ente investigador en sustitución de Juan Luis Pantaleón, quien renunció días después de que García Luna asumiera el cargo como Fiscal General y jefe del MP, en reemplazo de Consuelo Porras.

Durante la gestión de la exfiscal General, Consuelo Porras, Juan Luis Pantaleón fungió como jefe de Información y Prensa del MP. (Foto: MP/Soy502)

Durante la gestión de Porras, Pantaleón fue considerado del circulo cercado de la exfiscal General.