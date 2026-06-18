Caso Red Q: Melvin Quijivix asiste a audiencia de reparación digna

-

En las afueras del Juzgado del Quinto Penal, el expresidente del INDE, Melvin Quijivix, espera la audiencia de reparación digna que le fue programada para este día.

OTRAS NOTICIAS: Diputados de Raíces cuestionan respaldo del Gobierno al AeroMetro

El expresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, se encuentra en la torre de tribunales para comparecer ante el Juzgado Quinto Penal, en la audiencia fijada para este día de reparación digna.

Esta audiencia había sido programada para el pasado 23 de abril, sin embargo, esta suspendió y fue reprogramada para este 18 de junio.

El expresidente del INDE fue observado a afuera del Juzgado Quinto Penal en donde se llevará a cabo la audiencia de reparación digna en el proceso penal en su contra. (Foto: Cortesía/Soy502)

Es de recordar que en marzo de 2026, le cambiaron el delito de lavado de dinero a conspiración para lavado de dinero. Quijivix aceptó cargos y fue condenado.

Con ello, el expresidente del INDE, fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión por el delito de conspiración para el lavado de dinero, por lo que, al haberse acogido al procedimiento de aceptación de cargos, la penal le fue reducida a 2 años y ocho meses.

Sobre el caso

Quijivix fungió como presidente de del Consejo Directivo del INDE durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

La captura de Quijivix se ejecutó el 3 de julio y el 11 de ese mismo mes de 2025 quedó ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, sin embargo, se le concedió medidas sustitutivas.

Posteriormente, el 19 de septiembre la Sala Tercera de Apelaciones de Mayor riesgo revocó las medidas sustitutivas y ordenó prisión preventiva.

El 4 de marzo de 2026 le fue modificado el delito de lavado de dinero u otros activos por el de conspiración para lavado de dinero, por lo que aceptó los cargos y fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión, con lo que la pena fue reducida a la mitad.