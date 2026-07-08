Caso CHN: Pedro Duque reaparece en tribunales tras rumor de fuga

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Pedro Duque es acusado de desfalcar al CHN por Q20 millones negó la intención de fuga.

Ante la posible solicitud de revocar las medidas sustitutivas por su posible fuga, por no haberse presentado a firma el libro de asistencia al Ministerio Público (MP), Pedro Duque, negó tal aseveración e indicó que "siempre ha llevado consigo el dispositivo de control telemático".

Dijo que en ningún momento se ha violentado el protocolo de dicho control, por lo que su comparecencia al Juzgado Segundo Penal se debe a que están pendientes de completar unos oficios que le permitan habilitar la firma en el juzgado de San José Pinula, a donde debe apersonarse.

"El tema de fuga y lo demás, tengo control telemático y el Ministerio de Gobernación sabe donde estoy todo el tiempo y estoy cumpliendo las medidas que me quedan", apuntó.

Pedro Duque, acusado de desfalcar al CHN por Q20 millones se apersonó al Juzgado Segundo Penal a trámitar unos oficios para registrar su firma en el Jde asistencia del Juzgado de San José Pinula y rechazó la intención de fuga. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/18r1wNUYBS — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 8, 2026

Arresto domiciliario

El pasado 10 de junio, en audiencia a puerta cerrada, el Juzgado Segundo Penal decidió dejar en libertad a Pedro Duque, señalado de desfalcar por Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Con la decisión de dicha judicatura, se sustituye la prisión preventiva que le había sido decretada a Duque.

En su parte resolutiva, el juzgador indicó que Duque deberá usar un dispositivo de control telemático y firmar el libro de asistencia cada 15 días, en la Fiscalía de San José Pinula, y el pago de una caución económica.

Sobre el caso

El caso conocido como CHN se conoció a inicios de 2025, cuando se presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esta entidad bancaria.

En aquella ocasión, el Ministerio Público (MP) afirmó que dicha estructura criminal utilizó empresas de cartón e hizo trámites bancarios a cambio de dinero.

El 30 de octubre de 2025 se ejecutaron 15 allanamientos en varios lugares, por lo que se reportó la captura de seis personas.

El pasado 23 de marzo de 2026, el titular del Juzgado Segundo Penal B, resolvió ligar a proceso penal a Duque, quien es señalado de liderar la estructura criminal por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita.