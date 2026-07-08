¡Detenido en Fraijanes! Sexta captura por el secuestro del odontólogo Julio Martínez

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La PNC capturó en el municipio de Fraijanes a un sexto implicado en el secuestro del odontólogo Julio Martínez.

Este miércoles 8 de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una sexta persona implicada en el secuestro del odontólogo Julio Martínez, quien fue llevado a la torre de tribunales.

Se trata de Andrés Alcázar Crespo, de 20 años de edad, señalado del delito de plagio o secuestro.

La aprehensión se produjo en un condominio ubicado en el kilómetro 20.5 de la ruta al municipio de Fraijanes, durante unos allanamientos efectuados por las autoridades.

Información preliminar, dan cuenta que el detenido es señalado de integrar una estructura criminal denominada "Escorpión".

Este día fue capturado un sexto implicado en el secuestro del odontólogo Julio Martínez. La detención se produjo en el municipio de Fraijanes. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/v0kJsdSsI3 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 8, 2026

Sobre el caso

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Quiñónez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñónez Corado, quien continúa prófuga, son: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.