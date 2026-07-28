Caso Itzapa: Inacif ratifica peritajes contra agentes de la PNC durante el juicio

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En la audiencia de continuación del juicio contra siete agentes de la PNC, en el caso Itzapa, peritos del INACIF ratificaron los peritajes efectuados en la investigación.

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En el Tribunal de Mayor Riesgo B continuó el juicio contra siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acusados por presunta participación en la ejecución extrajudicial del ciudadano canadiense Milton Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc, en el caso conocido como Itzapa.

En la audiencia de este día, los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), acudieron a ratificar los peritajes respectivos efectuados durante la investigación.

Además, el Ministerio Público (MP) presentó la prueba física entre esta, chalecos antibalas utilizados por los agentes acusados, así como vestimenta, calzado e implementos utilizados durante los patrullajes.

En la audiencia de este día, el MP presentó vestimenta y calzado como prueba en el juicio. (Foto: Wilder López/Soy502)

Dichas pruebas se refieren a prendas de vestir y calzado, los cuales fueron puestos a la vista de los peritos para ratificar cada peritaje efectuado.

Sobre el caso

Este caso se remonta a abril de 2024, cuando se reportó que en el municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, agentes de la PNC habían dado muerte al ciudadano de origen canadiense Milton Nelson Santamaría y al guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

Tras lo sucedido, resaltó que varios agentes policiales asignados a la subestación de dicha localidad, incluyendo el subinspector, quien se desempeñaba como jefe policial huyeron, motivo por el cual fueron vinculados al proceso.

El subinspector y jefe policial Edy Leonel Vásquez Rabanales fue deportado de Estados Unidos a donde había huido para no enfrentar la justicia. Además, en las investigaciones efectuadas se pudo determinar la complicidad de otros actores en la escena, por lo que fue ligado a proceso un bombero, quien aceptó cargos por encubrimiento.