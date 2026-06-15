Caso Litzy Cordón: tras ser condenado, el culpable enfrentará una nueva audiencia

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El Tribunal de Mayor Riesgo B realizará una audiencia de reparación digna del caso del secuestro y asesinado de Litzy Cordón, ocurrido en Zacapa en 2020.

Tras haber condenado a 70 años de prisión a Kevin Rivas, el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, realizará este lunes 15 de junio la audiencia de reparación digna del caso del Secuestro y asesinato de Litzy Cordón.

En esta audiencia, la Fiscalía de Femicidios del Ministerio Público (MP) solicitará al responsable de hecho resarcir los daños causados a la víctima.

Kevin Rivas fue condenado a 70 años de prisión por el secuestro y asesinato de Litzy Cordón. (Foto: Wilder López / Soy502)

Rivas fue sentenciado a 70 años de prisión el pasado 10 de junio por los delitos de plagio o secuestro y asesinato cometido contra Litzy Cordón en octubre de 2020.

Según la parte resolutiva de la sentencia, la condena contra Rivas se divide en 35 años por el delito de plagio o secuestro, y 35 para el de asesinato.

En la acusación, la Fiscalía solicitó 112 años de prisión contra el acusado; 50 años por el delito de plagio o secuestro, 50 años por asesinato y 12 años por violación.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos sentenció a 70 años de prisión a Kevin Rivas por el Secuestro y asesinato de Litzy Cordón. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

El secuestro de Litzy Cordón ocurrió el 6 de octubre de 2020, en el municipio de Teculután, Zacapa.

Tras allanar la vivienda de Rivas, el 10 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Delitos contra Femicidios y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al acusado.

Los secuestradores exigían Q5 millones por la liberación de Litzy, por lo que al no recibir el pago la asesinaron.

Tras localizar el cuerpo de la secuestrada, la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento.