¡Condenado! Dictan sentencia de 70 años de prisión al acusado del caso Litzy Cordón

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Kevin Rivas, acusado del secuestro de Litzy Cordón, fue sentenciado a 70 años de prisión por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, sentenció a 70 años de prisión a Kevin Rivas, por los delitos de secuestro o plagio y asesinato, tal como lo requirió el Ministerio Público (MP).

Previo a dictar la sentencia, la juzgadora indicó que la investigación del MP arrojó elementos suficientes para que dicho Tribunal valorara al momento de resolver, por lo que se decidió que Rivas es culpable de los delitos antes mencionados en el caso conocido como "Secuestro de Litzy Cordón".

De acuerdo a la parte resolutiva, la sentencia contra Rivas se divide en 35 años por el delito de plagio o secuestro, y 35 para el de asesinato.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, condenó a 70 años de prisión por los delitos de plagio o secuestro y asesinato a Kevin Rivas, acusado en el caso conocido como Secuestro de Litzy Cordón. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/XZFTyO5vwg — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 10, 2026

Además, se le fijó una condena accesoria que lo priva de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena.

En la acusación, la Fiscalía solicitó 112 años de prisión contra Kevin Rivas, por el delito de asesinato 50 años, por plagio o secuestro 50, y por violación 12.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, sentenció a 70 años de presión a Kevin Rivas, acusado del secuestro de Litzy Cordón. (Foto: Wilder López/Soy 502)

Durante la jornada

Previo a conocer la sentencia, Rivas tomó la palabra, por última vez, y pidió al Tribunal no dejarse influenciar por lo mediático que resultó el caso en su contra. Además, expresó que el MP no había logrado demostrar su participación en los hechos que le fueron imputados.

Mientras esto sucedía, en la sala de audiencias, en las afueras del edificio de tribunales, familiares con pancartas en mano pedían "justicia para Litzy".

Sobre el caso

En el caso del secuestro de Litzy Cordón, figura como sindicado Kevin Rivas, quien luego de haber allanado su vivienda el 10 de diciembre de 2020 fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho, según la investigación del MP, se efectuó el 6 de octubre de 2020, en el municipio de Teculután, Zacapa. Los secuestradores exigían Q5 millones por la liberación de Litzy, por lo que al no recibir el pago la asesinaron.

Luego de localizar el cuerpo de la secuestrada, la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento.

Dentro del proceso, el pasado 13 de mayo, Rivas no sólo declaró ante el Tribunal, sino que confesó que su primo Andy le dijo haber participado en el crimen de Litzy y haber utilizado el teléfono celular que él había dejado en el vehículo que le prestó.