Caso Litzy Cordón: piden Q1.3 millones de reparación digna

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El MP solicitó un monto de Q1 millón 322 mil 336 como reparación digna en el caso del secuestro y asesinato de Litzy Cordón.

Durante la audiencia de reparación digna en el caso del secuestro y asesinato de Litzy Cordón, la Fiscalía de Femicidios del Ministerio Público (MP), solicitó una reparación digna consistente en Q1 millón 322 mil 336.

En este caso, el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, sentenció a 70 años de prisión a Kevin Rivas.

De esta cuenta, el ente investigador hizo la división de Q6 mil por gasto de velación, y los restantes Q1,316,336 en concepto de proyecto de vida.

El MP solicitó una indemnización de Q 1 millón 322 mil 366 por el secuestro y asesinato Litzy Cordón, ante el Tribunal de Mayor Riesgo B. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/aFmUdQV1rD — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 15, 2026

Además, pidió, como garantía de no repetición, que se orden al Ministerio de Gobernación (Mingob) la capacitación especializada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores sobre la prevención e investigación de las víctimas de secuestro.

También como medida de satisfacción, luego de la firma de la sentencia una disculpa pública, la cual deberá ser publicación en el Diario de Centro América para que la población conozca del caso, así como como en medios locales de la aldea La Vega del Coban, municipio de Teculután, Zacapa.

A este se agrega la colocación de una placa en el parque central de la referida aldea, así como que se ordene a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) un plan de becas dirigido a las mujeres de los municipios de Zacapa con intención de empezar sus estudios universitarios con el nombre de Litsy Cordón.

Sentencia de prisión

El pasado 10 de junio el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, condenó a 70 años de prisión a Kevin Rivas, acusado del secuestro y asesinato de Litzy Cordón, ocurrido el 6 de octubre de 2020.

Kevin Rivas, fue capturado el 10 de diciembre de 2020 por la PNC y la Fiscalía de Femicidios. (Foto: Wilder López/Soy502)

Rivas fue condenado por los delitos de plagio o secuestro y asesinato. Según la parte resolutiva, la sentencia fue dividida en 35 años por el delito de plagio o secuestro y 35 por asesinato.

Sobre el caso

El secuestro de Litzy Cordón ocurrió el pasado 6 de octubre de 2020 en el municipio de Teculután, Zacapa.

Tras haber allanado la vivienda el 10 de diciembre de ese mismo año, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP), capturó a Kevin Rivas.

Luego de localizar el cuerpo de la secuestrada, la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento.