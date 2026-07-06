Reaparecen hijos de Cristina Siekavizza en aniversario de su desaparición

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Roberto José y María Mercedes, hijos de Cristina Siekavizza, participaron en un evento por el aniversario de la desaparición de su madre.

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En conferencia de prensa, a sus 15 años de desaparición, familiares de Cristina Siekavizza, piden a las personas que conozcan de su paradero informen de forma anónima al Ministerio Público (MP) y a la Fundación Sobrevivientes.

En el evento estuvieron presentes Roberto José y María Mercedes, hijos de Cristina y Roberto Barreda, tras quince años de desconocer el paradero de su madre.

María Mercedes agradeció el acompañamiento y apoyo recibido estos años y señaló que aún mantienen viva la esperanza de encontrar a su madre y que a través de reactivar la búsqueda se levante la voz.

Por su parte, el padre de Cristina, Juan Luis Siekavizza, dijo reciben información en forma anónima y voluntaria sobre el paradero de su hija y así cerrar un capítulo muy doloroso para la familia.

María Mercedes Barreda Siekavizza, brinda fatos para recibir información sobre el paradero de su madre, Cristona Siekavizza, a 15 años de su desaparición. pic.twitter.com/4bbvROVK7Z — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) July 6, 2026

Sobre el caso

El próximo 6 de julio se cumplen 15 años de la desaparición de Siekavizza, así como de su búsqueda, luego de que el 6 de julio de 2011 la víctima desapareciera de su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3, en San José Pinula.

El caso se hizo público, el 24 de julio de 2011, cuando los padres de Cristina, pedían, en una manifestación realizada en la Avenidas Las Américas, apoyo para encontrar a su hija.

La familia Siekavizza pide a la ciudadanía información del paradero de Cristina. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

La investigación del MP, demostró que en la vivienda se localizó manchas de sangre en la habitación de los esposos, siendo el principal sospecho Roberto Barreda, lo que dio inicio a su persecución penal.

Roberto Barreda, esposo de Cristina, principal sospecho de su desaparición. (Foto: Archivo/Soy 502)

El 20 de octubre de 2011 se capturó a la madre de Barreda, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ofelia de León, sospechosa de haber encubierto la desaparición de su hijo. En marzo de2013 se le otorga arresto domiciliario.

En noviembre de 2013 se localiza a Barreda en Mérida, Yucatán, México, y es extraditado inmediatamente a Guatemala, vinculado al proceso penal.

El 20 de febrero de 2014 Barreda es acusado por los delitos de femicidio, maltrato contra personas menores y obstrucción de la justicia.

Posteriormente, en el 2015, el Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, envía a juicio a Barreda y a la exmagistrada De Léon por los delitos de amenazas contra Petrona Say, empleada de la familia Barreda Siekavizza, y por encubrir el crimen de asesinato.

La exmagistrada Ofelia de León, madre de Roberto Barreda, también su vinculada al caso acusada de encubrir a su hijo. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, en el 2017, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena al Juzgado de Mayor Riesgo abrir una nueva investigación por una impugnación presentada por Barreda.

En el 2019 se ordenó el encarcelamiento de Barreda, después de una reconstrucción de los hechos en la vivienda de Cristina.

El 6 de agosto de 2020, en plena pandemia por COVID-19, Barreda fallece en el Hospital General San Juan de Dios por complicaciones respiratorias, confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).