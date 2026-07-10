CC admite amparo que busca excluir a dos universidades de postuladora de contralor

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El Congreso de la República debe entregar un informe circunstanciado en las próximas 48 horas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite el amparo con el que se busca excluir a la Universidad Juan José Álvaro Bermejo y a la Universidad Americana de la Comisión de Postulación para la elección del próximo Contralor General de Cuentas.

El amparo fue promovido por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

La resolución quedó consignada en el expediente 6154-2026, contenido en el Oficial Noveno de Secretaría General, cuya notificación fue entregada al legislador.

El documento está fechado el 8 de julio de 2026 y fue suscrito por la presidenta de la Corte de Constitucionalidad Annabella Morfín, y la secretaria adjunta II, Deifilia España.

En el documento la CC informa que admite para su trámite el amparo en única instancia promovido por Chic contra el Congreso de la República.

La Corte de Constitucionalidad #CC admite el trámite del amparo contra la integración de la Comisión de Postulación de Contralor General de Cuentas promovido por el diputado José Chic. pic.twitter.com/KvtRPYMkFh — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 10, 2026

Como parte del procedimiento, el máximo tribunal constitucional ordenó al Congreso de la República, como autoridad denunciada, remitir un informe circunstanciado dentro del plazo perentorio de 48 horas.

Dicho informe servirá para determinar si procede o no otorgar el amparo provisional solicitado por el congresista.

Petición

La acción constitucional fue presentada por Chic con el propósito de que la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas excluya a la Universidad Juan José Álvaro Bermejo y a la Universidad Americana de participar en el proceso de integración de la nómina de candidatos.

El legislador sostiene que, aunque ambas instituciones cuentan con autorización para funcionar, carecen de actividad académica real, por lo que considera que no reúnen la legitimidad necesaria para integrar una comisión de postulación de esa relevancia.

Según explicó previamente, realizó visitas a las sedes registradas por ambas universidades. En el caso de la Universidad Juan José Álvaro Bermejo aseguró que no encontró estudiantes, docentes ni personal administrativo.

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Agregó que autoridades ancestrales de Santa Lucía Utatlán también efectuaron una inspección en horario hábil y obtuvieron el mismo resultado.

Respecto de la Universidad Americana, afirmó que únicamente encontró una oficina atendida por una persona, sin evidencia de funcionamiento académico.

A criterio del diputado, permitir que instituciones sin estudiantes, docentes o egresados participen en la Comisión de Postulación sentaría un precedente negativo para un proceso encargado de integrar la nómina de aspirantes al cargo de Contralor General de Cuentas.

Además del amparo, Chic solicitó al Foro de Rectores y a la Comisión Permanente del Congreso que la reunión programada para el 15 de julio sea pública, con acceso para medios de comunicación y observadores de la sociedad civil.

El legislador sostiene que esto ayudará a que el proceso se desarrollo con transparencia y legitimidad.