CC autoriza continuar construcción de la cárcel El Triunfo en Izabal

La CC dio luz verde para continuar la construcción de la cárcel "El Triunfo", en aldea La Quebrada, Morales, Izabal.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar una apelación planteada por el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), con la que da luz verde para que la construcción de la cárcel El Triunfo, Morales, Izabal.
Los trabajos de construcción fueron suspendidos el pasado 27 de marzo, tras una acción de amparo otorgada por la Sala Mixta de Apelaciones de Izabal.
Con esto, queda firme la construcción de la cárcel que albergará a privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
Previo a conocerse a la resolución de la CC, el pasado 25 de junio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a cargo de Patricia Orantes, declararó bajo reserva total por siete años el expediente del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la obra.
Sobre el proyecto
La cárcel El Triunfo fue presentada el 26 de marzo, por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en conjunto, por autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensas Nacional (MDN).
Esta prisión se construirá en la aldea, Las Quebradas, Morales, Izabal, y albergará a cerca de 2 mil pandilleros.