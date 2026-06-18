Historia rebelde y belleza natural: La evolución de Chahal en Alta Verapaz

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Descubre Chahal, Alta Verapaz, el Guardián de las sementeras, un municipio con profunda historia maya q'eqchi' y atractivos naturales como el balneario Las Conchas y las cataratas de Sepemech. Además de su gastronomía y su feria en honor a San Agustín.

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Una tierra de historia, tradición y riqueza cultural en el departamento de Alta Verapaz es Chahal: aunque fue elevado a la categoría de municipio en 1903, sus orígenes se remontan a la época colonial, cuando formó parte del pueblo Manché, grupo indígena que se rebeló contra el dominio español durante varios años.

Dentro de su evolución territorial, Chahal perteneció al departamento de Izabal, pero fue separado mediante el Acuerdo Gubernativo del 2 de noviembre de 1887.

El edificio municipal se encuentra en el corazón del municipio. (Foto: Casa de Desarrollo Cultural de Chahal)

Gracias a las gestiones de Manuel Tot y Manuel Flores, fue anexado al departamento de Alta Verapaz, quedando bajo la jurisdicción de Santa María Cahabón en calidad de aldea. Posteriormente, el 5 de septiembre de 1903 obtuvo oficialmente la categoría de municipio.

Según estudios del historiador Adrián Recinos, el nombre Chahal proviene del idioma maya q'eqchi' y significa "Guardián de las sementeras", término mencionado en el Popol Vuh por la princesa Ixquic.

Las montañas y ríos forman parte del paisaje natural de Chahal. (Foto: Fernando Cuz Cac)

El territorio cuenta con una variada topografía, integrada por superficies planas, quebradas y onduladas. Entre sus principales accidentes geográficos destacan las sierras Chamá y Santa Cruz, las montañas Mayas y cerros como Jolom, Chacoú, Saquiquib y Tabol.

La cultura y gastronomía también forman parte esencial de la identidad del municipio; entre sus platillos tradicionales sobresalen el kak'ik y el bacha' de pescado.

La gastronomía local destaca por platillos tradicionales como el kak’ik y el bacha’. (Foto: Casa de Desarrollo Cultural de Chahal)

El kak'ik, de origen prehispánico, es preparado especialmente en ceremonias, rituales y fiestas patronales. Su nombre proviene del q'eqchi': kak, que significa rojo, e ik, picante. Su sabor característico se obtiene gracias al uso del samat o culantro silvestre.

Otro de los platillos emblemáticos es el bacha' de pescado, cuya preparación consiste en envolver los ingredientes en hojas y cocinarlos entre cenizas, técnica ancestral que mantiene vivo el legado culinario de la región.

La feria titular de Chahal se celebra del 23 al 28 de agosto en honor a su santo patrono, San Agustín de Hipona. (Foto: Municipalidad de Chahal, Alta Verapaz)

La feria titular de Chahal se celebra del 23 al 28 de agosto en honor a San Agustín de Hipona, con actividades religiosas, culturales, sociales y deportivas. Durante los festejos destacan las danzas folclóricas como las de venados y moros, tradiciones que fortalecen la identidad y el patrimonio cultural del municipio.

Las Conchas es uno de los principales atractivos turísticos del municipio. (Foto: Fernando Cuz Cac)

El poblado cuenta con distintos atractivos turísticos para que visitantes nacionales y extranjeros disfruten y conozcan las bellezas naturales del municipio.

Entre sus principales destinos destaca Las Conchas, reconocido por sus aguas cristalinas y paisajes naturales; también Sepur, una comunidad rodeada de riqueza ecológica y cultural, y las cataratas de Sepemech, consideradas uno de los atractivos naturales más impresionantes de la región por sus caídas de agua y entorno selvático.