¡Prórroga de Impuesto de Circulación! Anuncian nueva fecha para operativos

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Las autoridades de tránsito realizarán los operativos para revisar el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres a partir de enero de 2027 tras la prórroga aprobada por el Congreso.

El Congreso de la República aprobó este miércoles 29 de julio el Decreto 19-2026, una ley temporal que amplía hasta el último día hábil de diciembre de 2026 el plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres (ISCV).

Por lo tanto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya no realizará el chequeo del pago de dicho impuesto en lo que resta del presente año.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que, "dada la prórroga que dio el Congreso de la República, solo podrán haber acciones de fiscalización hasta el 1 de enero de 2027".

Ante esta ley temporal, "quienes administramos el tránsito, solo debemos respetar la medida", agregó Montejo.

Los operativos para revisar que se tenga pagado el Impuesto de Circulación darán inicio a partir de enero de 2027. (Foto ilustrativa: iStock)

De urgencia nacional

La normativa fue conocida de urgencia nacional y aprobada en un solo debate, lo que permitió completar su trámite durante la misma sesión plenaria.

Además de ampliar la fecha límite para cumplir con esta obligación tributaria, el Congreso aprobó exonerar el pago de multas e intereses generados por el atraso en el impuesto de circulación desde el 1 de agosto de 2026 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley.

Esta disposiciones recibieron el respaldo de 130 legisladores durante la sesión llevada a cabo el pasado miércoles.