¡Hasta diciembre! El Congreso aprueba prórroga al Impuesto de Circulación 2026

El Congreso aprobó de urgencia nacional la ampliación hasta diciembre de 2026 el pago del impuesto de circulación y exonerando multas por atrasos.

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El Congreso aprobó este miércoles 29 de julio el Decreto 19-2026 con 130 votos a favor, una ley temporal que amplía hasta el último día hábil de diciembre de 2026 el plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres (ISCV).

La normativa fue conocida de urgencia nacional y aprobada en un solo debate, lo que permitió completar su trámite durante la misma sesión plenaria.

El Congreso aprobó de Urgencia Nacional la prórroga al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos. (Foto: Wilder López / Soy502)

Además de ampliar la fecha límite para cumplir con esta obligación tributaria, el Congreso aprobó exonerar el pago de multas e intereses generados por el atraso en el impuesto de circulación desde el 1 de agosto de 2026 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley. Esta disposición recibió el respaldo de 130 legisladores.

El Congreso aprobó el Decreto 19-2026 con 130 votos a favor, una ley temporal que amplía hasta el último día hábil de diciembre de 2026 el plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres. pic.twitter.com/viHEnowpSe — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 29, 2026

Cabe recordar que el pago Impuesto Sobre Circulación vence el próximo 31 de julio. Sin embargo, con este cambio, los propietarios de vehículos podrán pagarlo hasta el 31 de diciembre.