Accidente de tránsito en Escuintla deja dos personas heridas

El paso vehicular en el sector se ha complicado debido a que ambos vehículos obstruyen los carriles.
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En la tarde del 25 de julio, los Bomberos Municipales Departamentales acudieron a rescatar a dos personas afectadas por un accidente de tránsito.
El siniestro ocurrió en el kilómetro 80 de la ruta antigua al Puerto de San José, Escuintla.
En el lugar un tráiler y un camión colisionaron en la ruta.
El fuerte impacto causó daños severos en la estructura del camión, que quedó encunetado.
El conductor y otro tripulante del camión fueron rescatados al destruirse la cabina del transporte.
Por otro lado, el tráiler quedó varado en medio de los dos carriles de la ruta.
Las autoridades de tránsito recomiendan precaución al circular por el área, ya que el accidente afecta la movilidad vehicular.