Ciclista y conductor se van a los golpes en plena vía de la zona 6 (video)

El conductor estuvo a punto de arrollar al ciclista, lo que desató una pelea en la vía.
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Un incidente de tránsito quedó registrado en La Pedrera, zona 6 capitalina.
Un ciclista estuvo a punto de ser arrollado por el conductor de un auto, lo que desató una pelea en pleno tránsito.
De acuerdo a un video grabado por un usuario que circulaba en el área, el conductor del auto le frenó el paso al ciclista, luego se bajó del auto para agredirlo físicamente.
El ciclista reaccionó e inició el altercado.
Tras darse varios golpes, ambos regresaron a su vehículos para continuar la marcha.
Sin embargo, el conductor del auto siguió enfrentando al ciclista, obligándolo a conducirse sobre el arriate.
Mira aquí las imágenes: