Surge video de conductora chocando otros autos antes de impactar en la San Juan

Las imágenes muestran a la conductora chocando con otros autos antes de empotrarse en la calzada San Juan.
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Un nuevo video ha salido a luz, el cual muestra los momentos previos de la conductora que fue agredida por un motorista tras causar un accidente en la calzada San Juan y 23 calle de la zona 7.
Según las imágenes, la mujer manejaba sin control y chocando con varios autos.
Al virar en "U" de manera brusca, terminó arrollando a una motorista, para luego subirse al arriate e impactar contra un árbol.
Mira aquí el video:
Tras el caos causado, la conductora intentó disculpase con un motorista, quien reaccionó agrediéndola con su casco.
Varios testigos afirmaron que el motorista no tenía relación directa con el hecho, sin embargo, reaccionó con violencia contra la mujer.
El percance dejó dos heridos y varios autos chocados.