Equipo guatemalteco conquista Copa Internacional de Clubes de Futsal de Talla Baja

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Guatemala celebró un hecho histórico para el deporte inclusivo luego de que Zacapa Talla Baja se proclamara campeón de la I Copa Internacional de Clubes de Futsal de Talla Baja "Sin Límites" Guatemala 2026.

La primera edición del certamen reunió a equipos de Guatemala, México y Colombia en el Domo Polideportivo de la zona 13, donde los participantes protagonizaron intensas jornadas de competencia y demostraron que el talento y la pasión por el deporte no conocen barreras.

En el torneo participaron Zacapa Talla Baja, Zacapa Talla Baja Juniors, Guerreros Aztecas y Furia Neza, de México, además de Cafeteros Club Talla Baja y Selección Valle, representantes de Colombia.

El torneo internacional dejó grandes partidos en la cancha del Domo Polideportivo. (Foto: Sergio Escobar)

Título para Guatemala

El gran protagonista de la competencia fue Zacapa Talla Baja, que puso en alto el nombre de Guatemala al conquistar el título tras una destacada actuación durante todo el campeonato y convertirse en el primer campeón de la Copa Internacional de Clubes de Talla Baja "Sin Límites".

Con este logro, el conjunto zacapaneco escribió una página importante para el deporte nacional y confirmó el crecimiento y el nivel competitivo del futbol de talla baja guatemalteco en el ámbito internacional.

Los equipos participantes demostraron el crecimiento del futsal de talla baja. (Foto: Sergio Escobar)

Así quedó el podio

El título fue para Zacapa Talla Baja, de Guatemala. El subcampeonato quedó en manos de Guerreros Aztecas, de México, mientras que Cafeteros Club Talla Baja, de Colombia, completó el podio con el tercer lugar.