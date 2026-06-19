Colegio de Abogados suspende su Asamblea General Extraordinaria por orden de sala

Institución señala que el proceso se llevó a cabo con apego a la ley y los estatutos vigentes.
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El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) informó sobre la suspensión provisional de la Asamblea General Extraordinaria que había sido convocada para el 19 de junio de 2026.
La razón es el cumplimiento de una resolución emitida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida como Tribunal Constitucional de Amparo.
Por medio de un comunicado oficial, la Junta Directiva del CANG indicó que acatará de manera inmediata lo resuelto por el órgano jurisdiccional competente.
Asimismo, señaló que se trata de una decisión que debe atenderse en observancia del Estado de Derecho y del respeto a las resoluciones emitidas por los tribunales de justicia.
La entidad manifestó que todas las actuaciones relacionadas con la convocatoria y organización de la Asamblea General Extraordinaria se llevaron a cabo con responsabilidad y en estricto apego a la ley, a los Estatutos del Colegio y a la normativa vigente.
Según el pronunciamiento, cada una de las acciones emprendidas en el proceso tenía como objetivo fortalecer la vida institucional del CANG, fomentar la participación de los agremiados y contribuir a la modernización de la organización.
La Junta Directiva reiteró su compromiso de continuar actuando con transparencia, apertura y respeto hacia todos los sectores del gremio.