Comunicaciones buscará empezar el torneo con pie derecho ante Suchitepéquez

Comunicaciones comenzará este domingo (5:00 p. m.) su participación en el Torneo Apertura con una complicada visita a Suchitepéquez, equipo recién ascendido a la Liga Nacional.
OTRAS NOTICIAS: Unifut está listo para su segundo reto en la Copa Interclubes de Uncaf
El encuentro cerrará la primera jornada del campeonato. El partido se disputará en el estadio Carlos Salazar Hijo, en Mazatenango.
Los cremas, dirigidos por Marco Antonio Figueroa, arrancan el torneo con la obligación de sumar sus primeros tres puntos y confirmar desde el inicio que están para pelear por el título, luego de un campeonato anterior en el que incluso llegaron a verse comprometidos en la lucha por el descenso.
Ausencias importantes
El conjunto albo tendrá bajas sensibles para su debut a domicilio. La más importante será la del capitán José Carlos Pinto, quien recibió un permiso especial de la directiva para atender asuntos personales.
Tampoco estarán disponibles el delantero Agustín Vuletich, quien aún no se ha incorporado por completo a los entrenamientos, ni Marco Domínguez y Érick Lemus, ambos en la etapa final de recuperación tras sus respectivas operaciones.
Motivados por el regreso
Enfrente estará Suchitepéquez, que regresa a la máxima categoría del futbol guatemalteco tras conseguir el ascenso.
El conjunto venado, ahora dirigido por el técnico mexicano Héctor Altamirano, recién contratado para este torneo, buscará hacerse fuerte en casa y dar la sorpresa ante uno de los clubes más laureados del país.