Unifut está listo para su segundo reto en la Copa Interclubes de Uncaf

El equipo guatemalteco Unifut saltará de nuevo a la cancha del Estadio Independencia este domingo 26 de julio a las 4:30 de la tarde, para disputar la segunda jornada de la Copa Interclubes Femenina UNCAF 2026.
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Su rival en turno será el equipo puertorriqueño Caribbean Stars, en un duelo clave donde las nacionales buscarán sumar otra victoria que las acerque a la siguiente ronda del torneo regional.
Las dirigidas por el técnico Benjamín "Mincho" Monterroso llegan a este compromiso con la motivación al máximo tras un debut inmejorable en tierras nicaragüenses. En su primer partido del Grupo A, disputado apenas el viernes 24, el equipo chapín demostró su excelente capacidad en la cancha al vencer con un contundente marcador de 3-1 al club hondureño CDF Under.
Este gran momento internacional es el reflejo del nivel que las jugadoras mostraron en el ámbito local. Cabe recordar que Unifut se ganó el boleto para representar a Guatemala luego de vencer 1-0 a Cuilco en el Mario Camposeco de Quetzaltenango, con una valiosa anotación de Josseline Uribe y una defensa sólida liderada por la portera Julia Zapata.
Ahora, el objetivo principal es mantener ese buen ritmo de juego. De conseguir los tres puntos ante el equipo caribeño, las azules llegarán con mucha mayor tranquilidad a su último partido de la fase de grupos, el cual será frente a las anfitrionas del Real Estelí el próximo martes 28 de julio.
La afición guatemalteca se mantiene a la expectativa de un nuevo triunfo que las encamine hacia el título centroamericano que ya conquistaron en 2018.