Comunicaciones se despide de una de sus últimas figuras

-

Comunicaciones confirmó este lunes la salida del mediocampista colombiano José Alfredo Corena, quien no continuará en la institución para la temporada 2026-2027 luego de no entrar en los planes del cuerpo técnico.

A través de sus redes sociales, el conjunto albo agradeció al futbolista cafetero por su entrega y profesionalismo durante su etapa con el club, cerrando así una relación que se extendió por cinco años desde su llegada en 2021.

Corena, de 33 años, arribó a la escuadra crema procedente de Guastatoya, equipo con el que se consolidó como una de las figuras más destacadas del fútbol guatemalteco y donde logró múltiples títulos. Su fichaje representó una apuesta importante para Comunicaciones, que encontró en el colombiano a uno de los extranjeros más determinantes de los últimos años.

Comunicaciones FC informa que José Corena no continuará formando parte de nuestra institución.



Referente en el mediocampo y protagonista de una etapa llena de éxitos, José fue parte de la conquista de importantes títulos con nuestros colores, destacando siempre por su carácter. pic.twitter.com/GYhuMyr8Hp — Comunicaciones FC (@CremasOficial) June 15, 2026

Durante su paso por la institución capitalina, el mediocampista contribuyó a la obtención de importantes logros. Entre ellos, destacan dos títulos de Liga Nacional y la histórica conquista de la Liga Concacaf 2021, torneo en el que Comunicaciones se proclamó campeón internacional.

El colombiano se suma a la extensa lista de bajas que ha registrado Comunicaciones durante el actual mercado de fichajes. Entre los jugadores que también han dejado la institución figuran Lynner García, Ernesto Monreal, Walter García, José Gálvez, Jorge Moreno, Wilson Pineda, José Grajeda, Erick González y Eddy Palencia.