Jonathan Moncada, el fichaje nicaragüense de los cremas para el Apertura 2026

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Comunicaciones continúa dando forma a su plantilla para el Apertura 2026 con la incorporación del mediocampista nicaragüense Jonathan Moncada, quien se convierte en el primer fichaje extranjero del conjunto crema para la próxima campaña.

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El futbolista de 28 años llega al futbol guatemalteco por primera vez en su carrera, procedente del Diriangén de Nicaragua, y se suma al proyecto encabezado por el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, quien ya conoce de cerca las capacidades del jugador tras haberlo dirigido recientemente durante su etapa al frente de la selección nicaragüense.

Moncada cuenta con una amplia trayectoria en el balompié de su país. A lo largo de su carrera defendió los colores de equipos como Walter Ferretti y Real Madriz, además de haberse formado en las categorías inferiores del Real Estelí, una de las instituciones más importantes de Nicaragua.

Jonathan Moncada #VamosCremas pic.twitter.com/WmFzaYZfvS — Comunicaciones FC (@CremasOficial) June 15, 2026

La llegada del mediocampista responde a la necesidad de fortalecer una zona del campo que se vio afectada durante la temporada anterior debido a diversas lesiones y bajas que limitaron las opciones del cuerpo técnico.

Jonathan ya estampó su firma con la institución capitalina y en los próximos días se integrará a los trabajos de pretemporada junto al resto del plantel.

Así juega: