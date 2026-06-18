VIDEO: Conductor arrolla a un motorista y luego se da a la fuga

La víctima fue embestida pero logró levantarse, mientras el responsable huyó del lugar.
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Un accidente de tránsito se registró en San Lucas Tolimán, Sololá.
El conductor de un auto, tipo camioneta, impactó contra un motorista, quien hizo el alto antes de cruzar la calle; sin embargo, fue arrollado.
Una de las cámaras de vigilancia colocada en el lugar, captó el incidente. Las imágenes muestran cómo la camioneta pasa encima de la moto, sin detenerse.
La víctima logró levantarse, mientras el otro implicado huyó del lugar.
Mira aquí:
El uso de cámaras de vigilancia se ha vuelto fundamental para documentar la imprudencia vial en Guatemala.
Estos videos no solo permiten alertar a la población sobre los peligros, también sirven como evidencia clave para que las autoridades identifiquen a los responsables.