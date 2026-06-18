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¡Agresión en el tránsito! Hombre golpea a conductora tras accidente (video)

  • Por Jessica González
18 de junio de 2026, 07:33
La mujer cayó al suelo tras el golpe. (Foto: captura de video)

La mujer cayó al suelo tras el golpe. (Foto: captura de video)

La mujer intentó disculparse, pero el motorista la agredió con el casco hasta dejarla en el suelo.

EN CONTEXTO: Accidente en la San Juan: Auto se empotra y afecta el tránsito

La tarde del miércoles 18 de junio se registró un accidente en la calzada San Juan y 23 calle de la zona 7.

La conductora de un automóvil chocó contra un motorista y terminó empotrada sobre el arriate central de la vía, pegando al final contra un árbol.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Según información preliminar, tras el accidente se produjo un altercado entre varias personas involucradas.

La mujer, señalada como la conductora del auto y la posible responsable del percance, fue golpeada por uno de los motoristas que estaba en el lugar. 

Mientras la joven intentaba pedir disculpas por lo ocurrido, el hombre la agredió con el casco, tumbándola en el suelo.

Estas son las imágenes: 

Varios testigos afirmaron que el motorista no tenía relación directa con el hecho, sin embargo, reaccionó con violencia contra la mujer. Tras el golpe, huyó de la escena.

Este fue el agresor que luego huyó de la escena. (Foto: redes sociales)
Este fue el agresor que luego huyó de la escena. (Foto: redes sociales)

El percance dejó dos heridos, de los cuales aún se desconoce su estado de salud. 

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