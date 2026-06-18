¡Agresión en el tránsito! Hombre golpea a conductora tras accidente (video)

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La mujer intentó disculparse, pero el motorista la agredió con el casco hasta dejarla en el suelo.

La tarde del miércoles 18 de junio se registró un accidente en la calzada San Juan y 23 calle de la zona 7.

La conductora de un automóvil chocó contra un motorista y terminó empotrada sobre el arriate central de la vía, pegando al final contra un árbol.

(Foto: redes sociales)

Según información preliminar, tras el accidente se produjo un altercado entre varias personas involucradas.

La mujer, señalada como la conductora del auto y la posible responsable del percance, fue golpeada por uno de los motoristas que estaba en el lugar.

Mientras la joven intentaba pedir disculpas por lo ocurrido, el hombre la agredió con el casco, tumbándola en el suelo.

Estas son las imágenes:

Un motorista agredió a una mujer señalada como responsable de un accidente registrado en la calzada San Juan, la tarde del miércoles



Video: cortesía pic.twitter.com/sTsmF3o6rl — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) June 18, 2026

Varios testigos afirmaron que el motorista no tenía relación directa con el hecho, sin embargo, reaccionó con violencia contra la mujer. Tras el golpe, huyó de la escena.

Este fue el agresor que luego huyó de la escena. (Foto: redes sociales)

El percance dejó dos heridos, de los cuales aún se desconoce su estado de salud.