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Conductor de bus se estrella y deja a seis personas heridas

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
28 de julio de 2026, 16:54
El conductor perdió el control y terminó chocando contra un árbol. (Foto: CVB)

El conductor perdió el control y terminó chocando contra un árbol. (Foto: CVB)

Entre una de las personas trasladadas se encuentra un menor de 12 años que viajaba en el transporte.

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Un transporte extraurbano perdió el control en Quiché, dejando a seis personas heridas y al menos dos personas fueron trasladadas.

Por razones que aún no han sido establecidas, el chofer perdió el control del volante y se estrelló en un árbol que se encontraba en la ruta.

El hecho ocurrió en la calle principal de la aldea Xatinap 5, de Quiché, lugar a donde fueron alertados socorristas de Bomberos Voluntarios, quienes atendieron a los pasajeros.

Los pacientes sufrieron golpes y crisis nerviosa, tras realizar las revisiones correspondientes, se trasladó a un menor de 12 años y un adulto de 25, al Hospital Regional de Quiché, donde quedaron internados.

Los bomberos atendieron a las víctimas que sufrieron golpes y heridas. (Foto: CVB)
Los bomberos atendieron a las víctimas que sufrieron golpes y heridas. (Foto: CVB)

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