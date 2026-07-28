Conductor de bus se estrella y deja a seis personas heridas

Entre una de las personas trasladadas se encuentra un menor de 12 años que viajaba en el transporte.
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Un transporte extraurbano perdió el control en Quiché, dejando a seis personas heridas y al menos dos personas fueron trasladadas.
Por razones que aún no han sido establecidas, el chofer perdió el control del volante y se estrelló en un árbol que se encontraba en la ruta.
El hecho ocurrió en la calle principal de la aldea Xatinap 5, de Quiché, lugar a donde fueron alertados socorristas de Bomberos Voluntarios, quienes atendieron a los pasajeros.
Los pacientes sufrieron golpes y crisis nerviosa, tras realizar las revisiones correspondientes, se trasladó a un menor de 12 años y un adulto de 25, al Hospital Regional de Quiché, donde quedaron internados.