Conductor en estado de ebriedad colisiona contra varios vehículos y lo multan

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El conductor fue detenido y multado en la avenida Petapa, luego de haber colisionado contra varios vehículos.

OTRAS NOTICIAS: PNC Desplegará operativos de alcoholemia y seguridad vial por pago de bono 14

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala dio a conocer este jueves 2 de julio se localizó a un conductor en estado de ebriedad sobre la avenida Petapa y 30 avenida de la zona 12.

Según el reporte, dicho conductor habría colisionado contra vehículos particulares, momentos antes de interceptarlo. Asimismo, reportaron que el incidente deja únicamente daños materiales.

Ante la ación del conductor se le aplicó una multa de Q5,000 por transitar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y/o fermentadas.

Esta es la multa que se le colocó al conductor bajo efectos del licor. (Foto: PMT)

PNC y los operativos de alcoholemia y seguridad vial

Si bien, en esta ocasión, el conductor fue sancionado por la PMT; el pasado 1 de julio, la Policía Nacional Civil (PNC), dio a conocer en un comunicado que se estarán desplegando operativos para controlar estas acciones que ponen en riesgo a otros conductores y a peatones.

Según las autoridades se trabajará en conjunto con las comisarías, el departamento de Tránsito y las policías municipales de tránsito (PMT), manteniendo filtros de alcoholemia permanentes y dinámicos en los próximos días ya que se acerca el pago del Bono 14.

Debido a ello, quienes sean sorprendidos en estado de ebriedad, podrían enfrentar multas que van desde los Q5 mil hasta los Q25 mil, además de la retención de su licencia y posibles sanciones penales por el delito de responsabilidad de conductores.