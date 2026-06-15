Conductor intenta darse a la fuga y se lleva a un agente "colgando" (video)

El agente se sujetó al carro para no ser arrollado.
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El conductor de un vehículo recibió el alto como parte de un operativo policial en Chichicastenango, Quiché.
Sin embargo, intentó evadirlo, lo cual quedó grabado.
De acuerdo a las imágenes, el piloto recibió el alto, pero se negó a frenar, por lo que un agente de tránsito intentó detenerlo.
El conductor aceleró con el agente sujetado a la puerta, quien se aferró para no caer.
Un compañero corrió desesperadamente detrás del vehículo intentando auxiliarlo.
Mira aquí el video:
Evadir un retén y poner en riesgo la integridad de un oficial conlleva sanciones bajo la Ley de Tránsito y el Código Penal.
Estas acciones pueden ser procesadas como atentado o resistencia, implicando la retención de la licencia, multas de alto impacto y posibles penas de prisión.