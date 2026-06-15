Conductor pierde el control y se empotra en parque de Chimaltenango (video)

Un hombre se salvó por segundos de ser arrollado.
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Un accidente de tránsito, que pudo terminar en tragedia, se registró en el parque central de Olopa, Chimaltenango.
La cámara de seguridad ubicada en el sector captó el momento en que el conductor de un picop, por razones aún desconocidas, perdió el control y se empotró en el graderío del parque.
A un costado, estaba un hombre parado, quien corrió y logró salvarse por segundos.
Mira aqui el video:
Chimaltenango figura entre los departamentos con mayor índice de siniestralidad en el país debido a su alta densidad poblacional.
En los cascos urbanos, el exceso de velocidad es una de las principales causas de choques que amenaza directamente la seguridad de los peatones.