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Conductora que provocó accidente en la Calzada San Juan queda detenida

  • Por Jessica González
18 de junio de 2026, 14:34
La joven habría provocado la muerte de una mujer. (Foto: captura de video)

La joven habría provocado la muerte de una mujer. (Foto: captura de video)

La joven de 23 años quedó detenida tras provocar la muerte de otra mujer. 

EN CONTEXTO: Identifican a conductora que provocó accidente en la Calzada San Juan

Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23 años, fue aprehendida luego de provocar la muerte de una mujer que iba como acompañante de un motociclista en la Calzada San Juan y 23 calle de la zona 7.

Rottmann, perdió el control, chocó varios autos y arrolló a un motociclista que iba acompañado por Lucrecia Chávez, de aproximadamente 60 años.

Según las autoridades, Chávez murió al ingresar a un centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas que presentaba. 

La víctima mortal iba en la motocicleta conducida por Santiago Bin Max, de 53 años, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt, con varias heridas. 

El auto de la ahora detenida fue consignado por las autoridades. (Foto: Jorge Senté)
El auto de la ahora detenida fue consignado por las autoridades. (Foto: Jorge Senté)

Ls motocicleta quedó completamente destruida, mientras que el auto de Rottmann, un Mercedes Benz, quedó seriamente dañado de la parte delantera y fue consignado por las autoridades.

Estas son las imágenes previas al fatal accidente: 

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