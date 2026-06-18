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Identifican a conductora que provocó accidente en la Calzada San Juan

  • Por Jessica González
18 de junio de 2026, 13:54
La conductora impactó con varios autos. (Foto: Redes sociales)

La conductora impactó con varios autos. (Foto: Redes sociales)

El accidente, registrado en la zona 7, dejó a una mujer fallecida.

EN CONTEXTO: Surge video de conductora chocando otros autos antes de impactar en la San Juan

Un fatal accidente, ocasionado por la conductora de un auto, se registró la tarde del miércoles 17 de junio en la calzada San Juan y 23 calle de la zona 7.

Todo ocurrió cuando una mujer, a bordo de un automóvil, impactó con varios autos y una motocicleta, para terminar empotrada sobre un arriate central.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que la involucrada fue identificada como Heidi Julia María Rottmann Rodríguez, de 23 años. 

La joven, que reside en la zona 8 de Mixco, quedó detenida por el delito de Homicidio Culposo, pues una de las arrolladas falleció al ingresar a un centro asistencial. 

La víctima mortal fue identificada como Lucrecia Chávez, de aproximadamente 60 años, residente en la zona 5, quien iba como acompañante en la motocicleta arrollada.

Conductora perdió el control

Según varias cámaras, Rottmann perdió el control y tras chocar con varios autos e intentar escapar, viró en "U", arrollando a un motociclista, quien iba acompañado por Chávez.

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