VIDEO: conductores protagonizan pelea en pleno tránsito

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La discusión entre conductores habría iniciado en plena marcha y terminó con la intervención inesperada de la mascota de uno de ellos.

En Mixco se registró un enfrentamiento entre un conductor de moto y una camioneta tipo agrícola.

Un video compartido en redes sociales captó el momento en que inició la disputa. Las imágenes muestran cómo el motorista golpea el vidrio de la camioneta del lado conductor.

Luego ambos vehículos zigzagueaban y se rebasaban en la ruta.

El motorista alcanza a la camioneta y le impide el paso frenando de frente, luego desciende y enfrenta al conductor de la camioneta.

En ese momento, el motorista comienza a discutir, pero el conductor de la camioneta sube su vidrio, fue allí cuando apareció un perro.

Así fue:

GRABADO:



Incidente en el tráfico.



Automovilista, motorista y hasta un perro. pic.twitter.com/wU9kL8YXsh — Vichoguate (@vichoguate) July 26, 2026

El animal sacó la cabeza por la ventana de la camioneta y comenzó a ladrarle al motorista, logrando que regresara hacia su motocicleta. Sin embargo, cuando la camioneta intentó continuar su marcha, se colocó frente al vehículo.

(Foto: captura de video)

Ambos avanzaron por unos metros y la situación continuó hasta que el motorista golpeó con una patada la carrocería de la camioneta.

Hasta el momento se desconoce la causa del conflicto. El hecho fue presenciado por otro conductor, quien observó la discusión mientras se generaba tránsito lento en el sector.