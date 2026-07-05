La advertencia para conductores que "modifiquen" su vehículo

Las multas serán aplicadas a los conductores que modifiquen sus vehículos de dos ruedas, generen ruidos excesivos y alteren la tranquilidad de los vecinos.
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La Policía Nacional Civil (PNC) advierte a los conductores de motocicletas que está prohibido alterar el escape para que suene "más potente", pues esto genera un ruido estridente y daña la tranquilidad de los vecinos.
Las multas, según la Ley de Tránsito, pueden ascender a Q200, como lo establece el Artículo 181.
Sin embargo, cuando la infracción es de mayor gravedad, el conductor podrá ser multado o sancionado de forma acumulada con cantidades más altas.
Incluso el transporte podrá ser decomisado por las autoridades.
La PNC también recuerda que la placa de circulación es obligatoria, por ser la identidad legal del transporte, y esta no podrá ser retirada ni modificada.