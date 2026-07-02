¡Por un tatuaje! IA identifica a mujer que tenía un mes en la morgue

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La joven de 24 años figuraba como XX desde hacía un mes en la morgue de la zona 3 capitalina.

Un mes de incertidumbre, búsqueda y espera terminó para una madre que recorría instituciones con la esperanza de encontrar a su hija desaparecida. La respuesta llegó en la morgue de la zona 3 capitalina, donde el cadáver de la joven permanecía sin identificar.

Su identidad pudo establecerse gracias a la implementación de IdentIA, una herramienta de inteligencia artificial (IA), lo que representa el primer caso resuelto con esta tecnología por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Esta modernización del INACIF permite devolver identidad a víctima de violencia. (Foto: archivo)

La víctima, una joven de 24 años, figuraba como XX desde hacía un mes y la incorporación del sistema IdentIA, en la Subárea de Necroidentificación Humana de Tanatología Forense Metropolitana, logró relacionar la información proporcionada por la madre con los registros forenses.

De acuerdo con la doctora Ingrid Johana Romero Escribá, directora general de la institución, la modernización es una prioridad en el INACIF y propicia reducir los tiempos en el drama y angustia que sufren familiares cuando desconocen dónde está su ser querido.

Es inmediato

"Atendimos a la madre de la joven y en la entrevista antemortem documentamos toda la información que nos dio. En cuestión de segundos el software produjo una posible coincidencia", detalló la funcionaria.

Añadió que, especialistas revisaron las fotografías sugeridas por el sistema y las compararon con las aportadas por la progenitora, posteriormente la coincidencia fue confirmada mediante un cotejo directo de huellas dactilares.

IdentIA permitió al INACIF resolver el primer caso de identificación de un cadáver XX. (Foto: archivo)

A través de tatuajes

El doctor Luis Fernando Herrera, de Necroidentificación Humana, reiteró que IdentIA se utiliza para el análisis y clasificación de tatuajes en personas fallecidas, agilizando la búsqueda de coincidencias y fortaleciendo los procesos de identificación.

El INACIF confirmó que conoce la identidad de la víctima, quien murió por causas violentas; sin embargo, el caso está judicializado por su presunta vinculación con pugnas entre maras, por lo que la información se encuentra bajo reserva.