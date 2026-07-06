Gobierno confirma que comenzó la construcción de la cárcel El Triunfo en Izabal

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Gobernante asegura que la intención es que el centro carcelario queda construido antes de que finalice su gestión.

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El Gobierno confirmó que ya comenzaron los trabajos de construcción de la cárcel El Triunfo, ubicada en el departamento de Izabal, luego superar los obstáculos legales que impedían la continuidad del proyecto.

El presidente Bernardo Arévalo informó que la maquinaria ya se encuentra operando en el lugar y que el proceso fue reactivado una vez que las autoridades obtuvieron la autorización legal necesaria para avanzar con la obra.

"Ya empezaron físicamente a construir, las máquinas ya están trabajando", afirmó el mandatario durante la conferencia de prensa La Ronda, realizada en el Palacio Nacional de la Cultura.

El gobernante explicó que, luego de quedar despejada la situación jurídica del proyecto, se inició una serie de procedimientos relacionados con el traslado de maquinaria, materiales y otros recursos necesarios para desarrollar la infraestructura penitenciaria.

el presidente Bernardo Arévalo confirmó que la construcción del centro carcelario ya se reanudó. (Foto: DCA / Soy502)

Reconoció que la reactivación requiere completar distintas etapas logísticas y de preparación antes de que la construcción avance a mayor escala.

"Una vez que ya tenemos la luz verde y legalmente ahorita eso ya quedó limpio, hay toda una serie de pasos que hay que dar en términos de la movilización de equipo, materiales y recursos", señaló el jefe del Organismo Ejecutivo.

El presidente agregó que el Ejecutivo ha dado especial seguimiento a la cárcel El Triunfo y aseguró que la intención de su administración es dejar completamente terminada la obra.

La construcción del centro penitenciario forma parte de los proyectos impulsados por el Gobierno para ampliar y fortalecer la infraestructura del sistema carcelario del país.