Denuncian presuntas irregularidades rumbo a los Juegos Centroamericanos 2026

-

Desde el Congreso se fiscalizó a la Federación Nacional de Atletismo tras denuncias de atletas y entrenadores que acusan cambios arbitrarios en los criterios de clasificación para Santo Domingo 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Euforia en Noruega tras pase a los cuartos de final del mundial (video)

Señalamientos de presuntas inconsistencias en la integración de la delegación guatemalteca para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se discutieron en la Comisión del Deporte del Congreso.

Uno de los casos expuestos fue el del marchista Hamilton Gudiel, quien aseguró que durante el proceso cambiaron los criterios para validar las marcas clasificatorias.

Según relató, inicialmente se informó que únicamente serían válidos los registros obtenidos en pruebas de ruta, pero después también se aceptaron marcas realizadas en pista, modificando las condiciones de clasificación.

Se señaló un presunto favoritismo hacia atletas de apellido Barrondo, quienes habrían recibido múltiples oportunidades de competir fuera del país a pesar de sus descalificaciones. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, el entrenador Josué de León afirmó que algunos atletas con resultados destacados no recibieron oportunidades para competir en eventos internacionales.

En cambio, se les brindó lugar en varias competiciones internacionales a atletas que fueron descalificados, entre ellos, atletas de apellido Barrondo.

Además, denunció que varios atletas habrían perdido becas o apoyos económicos y solicitó que no existan represalias contra quienes decidieron hacer públicas estas inconformidades.

Por su parte, la subgerente administrativa de la Federación Nacional, Crismari Gabriela Chután, explicó que los listados enviados para la juramentación respondían a la información disponible en ese momento y después fueron actualizados conforme avanzó el proceso de clasificación.

En la misma línea, el asesor técnico de la Federación, Sergio Molina Girón, sostuvo que la integración definitiva de la delegación depende de los rankings y del sistema de clasificación emitido por la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC), cuyos listados sufrieron varias modificaciones antes del cierre oficial de plazas.

Señalamientos por presuntas inconsistencias en la integración de la delegación guatemalteca para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se discutieron desde la Comisión del Deporte del Congreso, presidida por el diputado José Chic.

: Wilder López pic.twitter.com/VMQGkTiXPz — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 6, 2026

Programa de becas

Byron Lemus, desde el área de finanzas, informó que la Federación Nacional destina Q46 mil 606.66 mensuales al programa de becas, del que actualmente se benefician 46 atletas, con apoyos que van de Q1 mil 250 a Q1 mil 800 al mes, además de alimentación, hospedaje y otros servicios para quienes integran los centros de excelencia.

A su vez, el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes, cuestionó la diferencia entre los apoyos destinados a los atletas y las dietas que reciben algunos dirigentes deportivos.

Según datos que indicó el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) Gerardo Aguirre recibe al menos Q5 mil en dietas por cada reunión.

El tema quedó bajo análisis por parte de la comisión quien solicitó información adicional para continuar con la fiscalización del proceso y verificar si las decisiones tomadas se ajustaron a la normativa o si existieron situaciones que pudieron afectar a algunos atletas.