El Congreso elimina el IUSI a viviendas, pero lo mantiene para comercios

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El Congreso de la República eliminó el IUSI durante la tarde de este miércoles 29 de julio. Tras un amplio debate, los diputados acordaron mantenerlo para comercios.

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Luego de varias horas de discusión, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) con el Decreto 18-2026 con 120 votos a favor.

Tras amplio debate los diputados acordaron mantener el impuesto a comercios. (Foto: Wilder López/Soy502)

La reforma modifica la normativa que regula el cobro del IUSI, impuesto que grava anualmente el valor de los bienes inmuebles en Guatemala y establece las reglas para su administración, recaudación y distribución entre el Estado y las municipalidades.

Durante la aprobación por artículos, los diputados avalaron una enmienda que reforma el artículo 11 de la ley para establecer un tratamiento diferenciado según el uso del inmueble.

Los diputados aprobaron la eliminación del IUSI para la vivienda y mantuvieron la tasa de 9 por millar para los inmuebles dedicados a actividades comerciales. (Foto: Wilder López / Soy502)

Impuesto eliminado a vivienda

Con este cambio, los bienes inmuebles de uso comercial estarán sujetos a una tasa del 9 por millar, mientras que los inmuebles destinados a vivienda, de uso residencial o de uso mixto tendrán una tasa de cero por millar y quedarán exentos del pago del impuesto bajo esa clasificación.

El pleno también aprobó una enmienda que incorpora el artículo 35 Bis a la legislación, para impedir que las municipalidades, sus dependencias, empresas municipales y entidades descentralizadas o desconcentradas condicionen la prestación de servicios públicos al pago del IUSI.

La disposición incluye servicios como agua potable, recolección de basura, alumbrado público, ornato y otros servicios básicos.

Además, establece que el cobro del impuesto deberá realizarse únicamente mediante los procedimientos previstos en la ley y advierte que los funcionarios que incumplan esta disposición podrán incurrir en responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Debate por la reforma al IUSI

Durante el debate, diputados del bloque de la UNE aplaudieron la reforma al considerar que el impuesto ha dado lugar a abusos por parte de algunas municipalidades, como la suspensión de servicios o acciones de cobro contra los contribuyentes.

Por su parte, la diputada Ivana Luján sostuvo que la reducción del impuesto debe ir acompañada del cumplimiento del Ejecutivo con el traslado oportuno del situado constitucional, para evitar afectar las finanzas de las municipalidades y la prestación de servicios públicos.

Mientras que la diputada Victoria Palala afirmó que el IUSI ha sido utilizado de forma irresponsable por algunas comunas y sostuvo que la reforma debe servir para corregir esas prácticas.

Diputados de diferentes bancadas aprobaron la eliminación del IUSI, pero hubo otros que estuvieron en contra. (Foto: Wilder López / Soy502)

También mencionó que es necesario fortalecer los mecanismos de regulación y transparencia sobre el uso de los recursos y los avalúos que sirven de base para el cobro del impuesto.

El diputado David Illescas denunció que los comercios deberán pagar más IUSI, pues antes el cálculo estaba a 3 por millar y ahora será a 9 por millar. "Esta medida afectará a pequeños negocios, terrenos de cultivos y otros inmuebles", dijo el legislador.

El Pleno del Congreso aprobó la reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) tras horas de debate. (Foto: Wilder López/Soy502)

En contraste, el diputado Julio Héctor Estrada manifestó su respaldo a una reducción del IUSI, pero advirtió que una eliminación amplia del impuesto podría afectar los ingresos municipales y la ejecución de obras públicas.

Además, planteó una reducción gradual y mecanismos de compensación para evitar impactos financieros en las municipalidades, pues considera que el impuesto predial sigue siendo una herramienta importante para financiar infraestructura y servicios locales.