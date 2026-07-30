¿Qué pasó con el subsidio a combustibles? Congreso leyó iniciativa e inició análisis

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El Congreso conoció la iniciativa 6801 para otorgar un subsidio temporal a los combustibles y la remitió a comisión para su dictamen.

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El Pleno del Congreso conoció este miércoles 29 de julio la iniciativa de ley que propone otorgar un nuevo apoyo temporal a los consumidores de combustibles, impulsada por la bancada oficialista como una medida para mitigar el impacto del incremento en los precios del diésel y la gasolina.

Durante la tercera sesión extraordinaria, los diputados dieron lectura a la iniciativa 6801 y, tras su conocimiento, el proyecto fue remitido a la Comisión de Energía para el análisis.

Tras esta lectura, los diputados se desmarcaron y se retiraron del hemiciclo parlamentario. Luego, la sesión quedó suspendida por falta de cuórum. Cabe recordar que, durante la tarde, los diputados aprobaron la exoneración del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) para viviendas familiares y lo mantuvieron para comercios.

Además, aprobaron de urgencia nacional una prórroga para el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), que estaba por vencer este 31 de julio, y la fecha final quedó para el 31 de diciembre.

La iniciativa plantea un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular con vigencia hasta finales de 2026. (Foto: Wilder López/Soy502)

La propuesta de Arévalo

La iniciativa del Ejecutivo plantea un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, con vigencia hasta finales de 2026. El Gobierno prevé financiar la medida mediante una reorganización de recursos ya contemplados en el Presupuesto General del Estado, sin solicitar una ampliación presupuestaria.

El Gobierno estableció que el costo total del subsidio será de Q3,480 millones del Presupuesto.

El proyecto también incorpora una cláusula que permitiría finalizar anticipadamente el subsidio si los precios internacionales del petróleo disminuyen de manera sostenida, con el objetivo de mantener el apoyo únicamente mientras persistan las condiciones que motivaron su creación.

La bancada Raíces y otros bloques rechazaron el proyecto del Ejecutivo y promovieron iniciativas alternativas frente al alza. (Foto: Wilder López/Soy502)

Divisón entre oficialistas

No obstante, aunque se trata de una propuesta promovida por el oficialismo, el grupo político Raíces anunció que no apoyará la iniciativa del Ejecutivo y presentó una propuesta alternativa al considerar que existen mecanismos distintos para atender el incremento en el precio de los combustibles.

De forma paralela, otras bancadas también han impulsado iniciativas para ofrecer alternativas frente al alza sostenida que han registrado los combustibles durante las últimas semanas, lo que anticipa un debate legislativo con diversas propuestas sobre la mesa.

En busca de Consensos

Al concluir la sesión plenaria, el presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció que este jueves sostendrá una reunión con los jefes de bloque para buscar consensos sobre el mecanismo que permita atender el incremento en los precios de los combustibles.

Contreras indicó que entre las propuestas planteadas por las distintas bancadas se encuentra una propuesta mixta que combine un subsidio para el diésel con una reducción de impuestos a los combustibles.

Al concluir la sesión plenaria, el presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció que este jueves sostendrá una reunión con los jefes de bloque para buscar consensos sobre el mecanismo que permita atender el incremento en los precios de los combustibles.

: Wilder López pic.twitter.com/2hbGk2o9ZX — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 30, 2026

Sin embargo, señaló que eliminar impuestos representa un proceso más complejo y con efectos menos inmediatos. Además, mencionó que el subsidio sería la alternativa más rápida para beneficiar principalmente al sector transportista.

También agregó que el Congreso buscará construir acuerdos antes de someter el tema a votación. "Es mejor ir con un consenso que venir a pelear al Congreso", expresó.