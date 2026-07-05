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Niña de tres años sigue desaparecida tras ser arrastrada por un río

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de julio de 2026, 11:06
Una&nbsp;Alerta Alba-Keneth se mantiene activa tras su desaparición. (Foto vía:&nbsp;Bomberos Municipales Departamentales)

Una Alerta Alba-Keneth se mantiene activa tras su desaparición. (Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)

La pequeña de tres años sigue desaparecida tras haber caído al río Cabuz, en la aldea Quetzalí, municipio de San Pablo, San Marcos.

EN CONTEXTO: Niña de tres años desaparecida tras ser arrastrada por río en San Marcos

El hecho ocurrió la tarde del sábado 4 de julio cuando la niña cayó a la profundidad del río y por la fuerte corriente no pudieron detenerla.

Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas oficiales del hecho, pero familiares de la menor confirmaron que cayó accidentalmente.

Por medio de operaciones especiales de Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios, activaron la búsqueda de la menor este domingo 5 de julio desde horas de la mañana.

La Municipalidad de San Pablo también se ha sumado a poder hallar a la pequeña. Además de mantenerse activa una Alerta Alba-Keneth que la identifica como Yaritza Jadasha Chilel Esteban, de pelo lacio color negro y tez blanca.

Continúa la búsqueda en las rejillas de una hidroeléctrica del sector, además de mantenerse activa la vigilancia y el monitoreo en las aguas del río y entre la maleza.

Sus familiares esperan noticias de las operaciones de rescate, mientras varios vecinos y otras instituciones se van sumando para apoyar la incansable búsqueda.

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