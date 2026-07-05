Niña de tres años sigue desaparecida tras ser arrastrada por un río

La pequeña de tres años sigue desaparecida tras haber caído al río Cabuz, en la aldea Quetzalí, municipio de San Pablo, San Marcos.
EN CONTEXTO: Niña de tres años desaparecida tras ser arrastrada por río en San Marcos
El hecho ocurrió la tarde del sábado 4 de julio cuando la niña cayó a la profundidad del río y por la fuerte corriente no pudieron detenerla.
Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas oficiales del hecho, pero familiares de la menor confirmaron que cayó accidentalmente.
Por medio de operaciones especiales de Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios, activaron la búsqueda de la menor este domingo 5 de julio desde horas de la mañana.
La Municipalidad de San Pablo también se ha sumado a poder hallar a la pequeña. Además de mantenerse activa una Alerta Alba-Keneth que la identifica como Yaritza Jadasha Chilel Esteban, de pelo lacio color negro y tez blanca.
Continúa la búsqueda en las rejillas de una hidroeléctrica del sector, además de mantenerse activa la vigilancia y el monitoreo en las aguas del río y entre la maleza.
Sus familiares esperan noticias de las operaciones de rescate, mientras varios vecinos y otras instituciones se van sumando para apoyar la incansable búsqueda.