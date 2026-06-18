La Copa Ciudad de Guatemala disputará las rondas finales

Uno de los torneos que se convertirá en emblemáticos en el país jugará este fin de semana sus rondas finales. La Copa Ciudad de Guatemala disputará las categorías Campeonato, AA, A y B, en caballeros, y Campeonato, en Damas.
ADEMÁS: Guatemala hace historia y asciende al grupo II de la Copa Davis
El clima ha sido benevolente con el certamen; ya que, luego de afrontar unos días de lluvia, las jornadas soleadas han imperado en Guatemala Country Club, zona 11, sede del certamen, en el cual compiten varios de los mejores jugadores del país.
El Country, como mejor se le conoce, es una institución histórica, que por décadas ha sido referente del golf centroamericano. Reconocido por la calidad de su diseño, sus condiciones de mantenimiento y la exigencia técnica de su recorrido.
El field ofrece un desafío competitivo para jugadores de todos los niveles, y constituye el escenario ideal para un torneo de carácter internacional. Sus fairways estratégicamente diseñados, greens de alta calidad y una combinación de hoyos memorables convierten cada ronda en una prueba integral de precisión, estrategia y fortaleza mental.
En este escenario se jugarán las últimas rondas, de par 71. Campeonato será hasta 3 de hándicap, AA de 4 a 7 de hándicap, A de 8 a 15 de hándicap, y B de 16 a 24 de hándicap, en caballeros; mientras que, en Damas, Campeonato se jugará hasta 10 de hándicap.