Cucurella cumple con su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente

El lateral izquierdo español Marc Cucurella se tatuó la cara de Luis de la Fuente, seleccionador de España, después de asegurar que lo haría si La Roja ganaba la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.
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"Promesa cumplida", afirmó Cucurella en su cuenta de Instagram, en la que publicó varios videos en los que muestra el proceso del tatuaje en el codo del brazo izquierdo.
La imagen representa la cara de Luis de la Fuente sujetando la Copa del Mundo. "Histórico", escribió su compañero Mikel Merino en respuesta a la iniciativa.
El defensa español, que se encuentra de vacaciones antes de unirse al Real Madrid, había pactado durante la concentración de La Roja que, si España ganaba el certamen, se tatuaría la cara del técnico.
Otros jugadores como Borja Iglesias, Yeremy Pino o Álex Baena fueron sumándose a lo largo del campeonato o una vez conquistado el título a la idea de grabarse el perfil del seleccionador. Aunque, por el momento, solo Cucurella ha cumplido con su palabra.
*Con información de AFP