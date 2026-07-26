Pogacar conquista su quinto Tour de Francia e iguala el récord de títulos

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Tadej Pogacar conquistó su quinto Tour de Francia e igualó el récord de títulos en la competencia este domingo en París, al término de una 21ª y última etapa ganada por Mathieu van der Poel en los Campos Elíseos.

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El esloveno, que se escapó junto al neerlandés tras una gran exhibición en la subida de la Butte Montmartre, se impuso con 6 minutos y 26 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el belga Remco Evenepoel y 9:42 sobre su compañero mexicano Isaac Del Toro.

Con esta quinta victoria, Pogacar alcanza a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, con quienes comparte el récord de más títulos en el Tour.

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La última etapa, reducida a 89 km tras la movilización de las fuerzas de seguridad por los incendios en Francia, volvió a cumplir todas sus promesas con un desenlace vibrante.

Al ataque en cada paso por la colina de Montmartre, Pogacar y Van der Poel ofrecieron un gran espectáculo para escaparse juntos en la última subida de la rue Lepic, abarrotada de gente.

Los dos grandes rivales de las clásicas se relevaron a la perfección para resistir al pelotón de los velocistas y al neerlandés Olav Kooij, lanzado por Paul Seixas, transformado en gregario de lujo.

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El maillot amarillo, al límite de sus fuerzas, y Van der Poel fueron finalmente alcanzados a unos cientos de metros de la meta.

Fue entonces cuando el neerlandés lanzó una última aceleración para imponerse por un suspiro ante el velocista Jasper Philipsen, su compañero en el Alpecin, y el maillot verde Mads Pedersen, de nuevo muy ofensivo.

Este desenlace espectacular pone fin a la edición 113 del Tour de Francia, dominada de principio a fin por Pogacar, que a sus 27 años se convierte en el corredor más joven de la historia en ganar un quinto título, sumando además cinco etapas en el camino.

*Con información de AFP