Denuncia permite rescatar a cuatro menores que sufrían de violencia en Escuintla

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Entre los menores rescatados se encontraba una recién nacida que sufrió vulneración a sus derechos y permaneció hospitalizada debido a que presentaba lesiones.

Una recién nacida que sufrió vulneración a sus derechos y permaneció hospitalizada por las lesiones que presentaba, ya fue dada de alta y continúa su recuperación en una casa hogar, donde permanece bajo una medida de protección temporal.

El caso salió a la luz tras una denuncia remitida por la Policía Nacional Civil, que permitió la intervención de las autoridades en una vivienda del municipio de San José, Escuintla.

En el lugar se constató que la bebé de menos de 1 mes de nacida se encontraba en una condición de alto riesgo, luego de presuntamente haber sido víctima de violencia en el entorno familiar y de no recibir atención médica oportuna.

Durante la diligencia también fueron localizados sus tres hermanos, de 11, 7 y 6 años, quienes vivían en un contexto de descuido y negligencia, por lo que se activaron medidas de protección para resguardar su integridad.

La recién nacida fue dada de alta del hospital y permanece bajo protección mientras continúa su recuperación. (Foto: PGN)

Capturan a sospechoso

Las autoridades informaron que el presunto responsable fue capturado y deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente. Además, el caso fue denunciado ante el Ministerio Público, que ya investiga los hechos.

Mientras avanzan las pesquisas, la recién nacida continúa recuperándose y los demás menores permanecen bajo resguardo, a la espera de que se definan las medidas que garanticen la restitución de sus derechos.

Nuestro Diario solicitó a la PGN más detalles sobre el caso; sin embargo, la institución indicó que, debido a la reserva de las actuaciones y para proteger a las víctimas menores de edad, no puede brindar más información.