¡Persecución y captura! Presuntos pandilleros atropellan a agentes de la PNC

Los agentes se encontraban en una actividad comunitaria con vecinos del sector cuando fueron atropellados por un vehículo tipo camioneta.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres, presuntamente pandilleros en Villa Nueva, luego que atropellaran a dos agentes de la PNC, durante las primeras horas de este lunes 6 de julio.
Según el reporte policial, siendo las 7:50, los ahora capturados se transportaban abordo de una camioneta por la 1ra avenida y 51 calle Colonia Castañas, zona 11 de Villa Nueva, cuando arrollaron a los agentes, los cuales fueron identificados como Pablo Velásquez y Franklin Xitumul.
Cabe resaltar que los agentes se encontraban en una actividad comunitaria con vecinos del sector, cuando fueron atropellados por los ahora capturados.
Persecución y captura
Tras el hecho, se inició una persecución y en cuestión de minutos lograron interceptar a los hombres. Tras detenerlos se determinó que se encontraban bajo efectos del licor.
Antes de trasladarlos al juzgado correspondiente fueron identificados como Silvano Estrada, de 28 años edad y Diego Quiñonez, de 29. Ambos capturados deberán enfrentar a la justicia para esclarecer su situación penal.
La PNC compartió un video en el cual muestran cómo realizaron la captura de los responsables en medio de la vía pública.