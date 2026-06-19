Olga Chávez, la víctima mortal del múltiple accidente en la San Juan

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La fallecida habitaba en la zona 5 de la ciudad de Guatemala y su muerte ha sido lamentada por distintas personas.

EN CONTEXTO: Conductora que provocó accidente en la Calzada San Juan queda detenida

Indignación ha causado el fallecimiento de Olga Lucrecia Chávez, de 60 años, quien viajaba con Santiago Bin Max, de 53, quienes fueron embestidos por el carro conducido por la estudiante Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23.

El accidente de tránsito sucedió la tarde del pasado miércoles 17 de junio en la calzada San Juan y 22 avenida de la zona 7 capitalina.

Según las autoridades, la tragedia ocurrió cuando la conductora transitaba en los carriles que van hacia El Trébol, en donde impactó contra un motorista, quien perdió el control y cayó al asfalto, por lo que ella aceleró y chocó contra otro vehículo.

Accidente deja un automóvil empotrado en la calzada San Juan y 23 avenida, zona 7.



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Fue entonces cuando Heidi Julia luego de ocasionar los citados percances, decide hacer un viraje en "u", y retornar sobre la calzada San Juan, en los carriles hacia Mixco. Posteriormente, impactó con otro carro que por la fuerza del golpe lo hace girar quedando contra la vía.

La conductora continúa acelerando y embiste a cuatro personas que viajaban en dos motos, eso la hace perder el control y luego de derribar una señal de tránsito, termina empotrada contra un árbol.

Los Bomberos Voluntarios trasladan al hospital a Olga Chávez y a Santiago Bin, pero en la sala de urgencias murió Olga, mientras su acompañante, sufrió golpes en la cabeza y fractura en la pierna izquierda.

#VIDEO | Sale a luz video donde se muestra que mujer había chocado con otros automóviles antes de embestir a motociclistas sobre la Calzada San Juan y 21 Calle #Zona7. #́ ⚠️

́ … pic.twitter.com/FTkljO2bQw — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) June 18, 2026

Agredida

Cuando los socorristas ayudaban a los heridos, Heidi Rottmann, que intentaba comunicarse con su familia, pidió disculpas a un grupo de motoristas que fueron testigos de la cadena de choques, y uno de ellos con su casco la golpeó en el rostro, lo que hizo que cayera a la par de su carro.

La acción del motorista fue recriminado por otras personas quienes les gritaron que no era la forma de solucionar las cosas.

El agresor, respondió "entonces que no ande matando gente con sus imprudencias", seguido de eso se subió a su motocicleta y se retiró.

Un motorista agredió a una mujer señalada como responsable de un accidente registrado en la calzada San Juan, la tarde del miércoles



Video: cortesía pic.twitter.com/sTsmF3o6rl — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) June 18, 2026

Queda bajo arresto

Los socorristas auxiliaron a la conductora Heidi Rottmann y la trasladaron a la emergencia del seguro social. Luego la Policía Nacional Civil (PNC) la consignó.

El diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Aldo Dávila, dijo que Olga Chávez era abuela de su sobrino.